行政院今（8）日召開記者會，宣告放寬日本福島周邊5縣市食品管制，行政院發言人羅秉成表示，預告日10天，預計在2月18日截止，若一切順利，就會在2月下旬公告。而回顧2020年總統蔡英文宣布開放萊豬進口，如今行政院宣布福食解禁，媒體人黃揚明意外發現有一巧合。

行政院宣布將以「三原則」、「三配套」解禁日本福島等五縣食品進口台灣，三原則包括回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為國人食安把關；三配套則是從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」、針對具風險品項要求雙證證明（即輻射安全證明＋產地證明）、福島五縣食品於邊境進行100％檢驗。

黃揚明今在臉書表示，這個議題從2016年以後就不斷傳出開放消息，若非2018年公投否決，可能早就開放了。在公投的2年效期過後，這議題早晚要面對，不過執政者拿出的原則、配套能否讓人民安心，才是關鍵。

黃揚明並提到，台北市長柯文哲2019年曾說，如果福島周邊縣市的食品不能進口，那也不該開放民眾前往該地觀光旅遊，這議題要基於科學、專業來評估。黃揚明贊同此說法，並指出，科學、專業或是國際經貿、政治熟重熟輕？這是一個大哉問；不過他也質疑，解禁後就肯定能加入CPTPP？這更是一個大哉問。

文末，黃揚明也補充一個巧合，2020年8月28日，總統宣布開放含萊劑美豬進口；2022年2月8日，行政院宣布福島周邊縣市食品解禁，「日期的數字組合都是2、8。」