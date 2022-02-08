新北市地政局為推動新北市都更三箭政策，加速民辦都更進行，以地政大數據為基礎，網站推出都更小幫手包括「屋齡資訊統計」與「都更範圍模擬」，讓民眾一鍵輸入快速了解附近建物屋齡分布？產權是否複雜、都更同意比例如何計算？

地政局表示，都更小幫手包括「屋齡資訊統計」與「都更範圍模擬」2項。「屋齡資訊統計」可查詢新北市各區、段之建物屋齡及其戶數、棟數、建物面積與分布，又為讓平均屋齡統計數字更能反應真實情形，首創將面積納入權重計算，並依老舊程度以不同顏色呈現在地圖上，讓使用者在各區、各段或實際位置等不同尺度下，均能將屋齡分布概況一目了然。

地政局指出，無論是都市更新或危老重建，產權複雜程度與實際推動的難易息息相關，也是一開始規劃時需了解的資訊。「都更範圍模擬」讓使用者可在地圖上框選欲查詢的範圍或是手動輸入地號，系統會智慧判斷是否位都市更新劃定範圍、公私有之權屬情形，並依法規自動計算人數及面積的同意門檻，協助初步評估辦理都更的難易度，以加速都更評估前置作業。