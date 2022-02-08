營建署指出，針對2020年營造業收支、完成工程價值、耗用材料總值、不動產廠房及設備及存貨變動等資料，在2021年進行分層系統抽樣法及實地訪問、郵寄通信為主，共完成1900份有效樣本。

統計顯示，2020年，全年營造業實際運用資產淨額獲利率為1.5％，較2019年的1.9％略減，專業營造業純益率逐年減少，近5年純益率以2018年6.9％最高，其次為2019年6.2％。

2020年底整體營造業從業員工人數約13萬8847人，其中職員（指專門技術、管理及佐理人員）占58.0％，人數多於工員（工程技術工及普通工）的39.6％，從業年齡以35至65歲為主。

營建署表示，經由此調查可知營造業在2020年面臨的問題以「物價波動過劇，成本控制不易」及「原材物料價格持續上漲」的比例最多，因此「平抑原材物料價格」的因應措施，是政府應優先協助的項目。

對於2020年營造業勞工空缺數推估情形，營建署表示，本次調查推估營造業勞工空缺總人數有11萬8102人，其中以基層勞工空缺8萬8897人最多，包含勞力工2萬0471人與技術性勞工6萬8426人。其次則是技術士2萬2692人，其他營建土木類群2319人，工地主任2964人、專任工程人員1769人與公司內部管理人員1781人。

按等級別觀察，總人數以丙等綜合營造業空缺4萬5039人最多，其次是甲等綜合營造業4萬4718人，專業營造業2552人。按地區別觀察，空缺人數以中部地區4萬2397人最多，北部地區3萬5604人居次。

本次報告所列營造業缺工數係以抽樣調查後推估之，因營造業缺工數為動態性，廠商如有缺工需求可至勞動部就業網站登錄職缺，以利勞動力媒合，協助廠商補足相關人力。