新北市長侯友宜今（8日）上午11時前往永和區清潔隊資收場慰勞清潔隊員。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（8日）上午11時前往永和區清潔隊資收場慰勞清潔隊員，侯當場宣布，新北市自今年起，針對端午節、中秋節出勤的清潔隊員，皆以優於勞基法規定，加發1日工資外，再給予1日補休；此外，讓每位清潔隊員都能享有1年1次2天1夜的觀摩活動，適時放鬆身心。

侯友宜、副議長陳鴻源、市議員連斐璠、羅文崇、環保局長程大維等前往永和區清潔隊資收場慰勞清潔隊員。侯友宜表示，新北市的清潔隊的同仁們非常的辛苦，尤其在春節期間，所收的垃圾量比往常多了2倍，尤其大型的家具特別的多，所以在整個清理的過程當中，兼具了非常辛苦，尤其很容易受傷。

新北市長侯友宜今（8日）上午11時前往永和區清潔隊資收場慰勞清潔隊員。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（8日）上午11時前往永和區清潔隊資收場慰勞清潔隊員。（葉書宏攝）

侯友宜說，如今開學在即，他們又馬上清消404所的學校的環境以及校內的清消，這樣一個辛苦的清潔隊的夥伴，今天來特別藉這樣一個機會感恩他們，也期待給他滿滿的士氣的鼓勵，所以三節新北市提供加班多1日、補休多1日，給他們好好的努力做事。至於每年可以到外面2天1夜的觀摩活動，凝聚所有團隊的向心力。

新北市長侯友宜今（8日）上午11時前往永和區清潔隊資收場慰勞清潔隊員。（葉書宏攝）

環保局指出，今年春節假期自1月29日開始，但為配合民眾年前大掃除需求，清潔隊員除了30日小年夜加班收運外，也持續值勤到31日除夕當天傍晚6時，除夕晚間到初三各區清潔隊共提供67處垃圾定時定點收運服務，2月4日農曆初四即恢復正常垃圾收運，加上因應1999市民服務專線的緊急環境維護勤務，清潔隊員的服務相當於24小時全年無休，都是希望能提供給市民們更好的環境品質。

疫情仍未舒緩，環保局強調，清潔隊員們會持續站在第一線，發揮「便民、利民、愛民」的精神，為防疫及市容維護做努力，也期許市民能配合做好垃圾分類、資源回收，讓清潔隊員平安順利完成工作，持續讓「新北市做大市」，邁向低碳永續城市、達成2030願景。