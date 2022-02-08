高雄市經發局長廖泰翔（右）在旗后商圈發展協會理事長陳昱宏陪同下，沿街向店家說明加嚴防疫規定。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

旗津海灘過年期間空蕩蕩，等無遊客。（李喬如提供／柯宗緯高雄傳真）

受到高雄港群聚案波及，旗津地區採取加嚴防疫措施，除部分居民被隔離外，商家也大嘆生意難為，過年生意雪崩式下滑逾9成，堪稱40年來最慘春節。地方議員也請命，呼籲市府加速研議補償方案。高市府回應，將於疫情趨緩後，推出最適合的振興經濟方案力挺旗津。

旗津往年在過年期間，遊客總是絡繹不絕，無奈今年大受疫情衝擊，觀光客望之卻步，旗津大街空蕩蕩，景點遊客稀稀落落。高雄市長陳其邁在春節前夕特地前往旗津，當面向居民說明並關心疫情對生意的衝擊，並鞠躬謝謝旗津居民與商家在防疫過程中充分和市府配合。

民進黨高市議員李喬如指出，旗津攤商在過年期間的營收出現雪崩式下滑，生意普遍不到往年1成，更有部分業者因出現確診者足跡，而完全無法營業，這次春節可說是旗津人40年來最慘淡、最煎熬的春節也不為過。

李喬如也透露，更有在地海產店為把握年節商機，年前特別準備價值100萬元的材料準備大顯身手，不料卻血本無歸，成為這波疫情最大的受害者，業者有苦說不出，只盼政府能夠趕緊擬定有效的振興、紓困方案，助商家弭平春節虧損。

李喬如認為，旗津全體居民展現團結意志，前後接受多達3次的普篩，也犧牲了春節期間的觀光收入，為守住國家疫情防線付出極大代價，如今普篩結果全數陰性，證明旗津是目前全台灣最安全的地方，她呼籲市長陳其邁與市府團隊體恤旗津人的付出，盡速研議具體可行的補償辦法，彌補旗津居民的損失。

高市經發局長廖泰翔回應，旗津商家普遍反映過年期間配合防疫業績受影響，市府除感謝業者配合，並已積極研擬評估最適振興經濟方案，將等疫情趨穩後推出，會以實際振興方案力挺旗津業者。

經發局也強調，由於這波疫情以中島商港區及旗津造船、修船廠區為主，市府特別加強旗津區在地商家及市場防疫宣導，經發局累計安排超過上百場次，檢視餐廳內用是否落實非同住家人須使用隔板的加強防疫規定。