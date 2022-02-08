根據CRIF中華徵信所最新的研究指出，過去五年來（2017年美中貿易戰開始前，延伸至2021年後疫情經濟反彈）國內上市公司（不含KY股）28大類股合併營收成長率，除了觀光類股先後受陸客禁來台及連續兩年的COVID-19疫情影響營收總額呈現41.05％的衰退外，其他27大類股營收總額均為正成長。

CRIF中華徵信所示警，過去五年上市電子業由上游的半導體業類股到下游的電腦週邊設備類股，整體成長有目共睹；但上市資訊服務業類股營收總額雖由2017年的531億元成長至2021年的818億元，營收總額上升幅度接近8成2，僅次於半導體業，不過營收總額規模未達1000億元，在上市產業類股中僅屬於小而美類股。在後疫情經濟發展中，甚至未來AI和元宇宙的虛擬經濟發展中，無論是智慧製造的解決方案或是各種載體的雲端虛擬服務，其重要性都高於製造業本身，但由國內上市資訊服務業的規模過小來看，未來的關鍵服務仍須仰賴歐、美、日甚至中國大陸業者，將成為台灣經濟發展的軟肋。

CRIF中華徵信統計，過去五年國內上市公司營收成長率前10大類股，以半導體類股營收成長率達103.24％表現最為強勁。航運類股則靠著2021年全球貿易復甦及塞港的特殊情況，以5年營收成長率81.74％居次。資訊服務類股、電子通路業及建材營造類股則各以54％、53.38％及42.06％分居五年營收成長率3至5名。至於五年營收成長率第6名至第10名則依次為，生技醫療類股營收成長率40.11％、鋼鐵類股營收成長率37.90％、電子零組件類股營收成長率36.29％、其他電子類股營收成長率23.15％，以及造紙類股營收成長率22.56％。

CRIF中華徵信所分析，由近五年的類股總體成長表現來看，這10大類股算是台灣近5年營收成長最強勁的類股。在前10大股類中，電子相關類股占有5類為最多（包含資訊服務業及電子通路業），傳產製造業則僅有鋼鐵及造紙股相對占有2席次較少。

另外近五年營收成長率達20％以上的類股還包括食品類股營收成長21.59％、電腦週邊設備類股營收成長20.84％、水泥類股營收成長20.82％及塑膠類股營收成長20.43％，這14大類股也是台灣上市公司成長的主力。但值得注意的是其中原物料類股就包括鋼鐵、水泥及塑膠，而建材營造業則代表台灣房地產業過去五年低利率環境下的熱絡，惟這些類股在2020年第4季以來的價格上漲也是造成現今通貨膨脹的原因。

至於雖然過去5年營收成長，但營收成長低於5％的類股則有包括貿易百貨（4.44％）、橡膠（4.39％）、電器電纜（3.11％）及電機機械（1.74％）、網路通訊（1.43％）及油電燃氣（0.54％）。其中貿易百貨、電機機械、油電燃氣類股明顯都受到美中貿易戰的影響；尤其機械類和油電燃氣類股並分別飽受中國大陸本土機械業競爭、2020年油價大跌的影響；橡膠類股則受中國大陸汽車銷售衰退及美歐反傾銷課稅的影響。網路通訊則受宏達電智慧手機衰退及出售給Pixel團隊給Google的影響。電器電纜業則因國際銅價及鎳價下跌，以及華新麗華在2017年正式退出中國大陸銅條市場有關。這6類股也屬於較弱勢類股。

CRIF中徵信所並進一步分析指出，雖然過去五年有26大類股營收成長，但攤開上市28大類股過去五年（2017-2021）各年度的營收成長率，就會發現誰是國內上市類股中真正的強者。CRIF中徵信所統計連續五個年度營收成長的上市類股只剩下4大類股，分別是半導體類股、資訊服務類股、電子零組件類股及電腦週邊設備類股，全都屬於電子科技相關類股。其中半導體類股不僅連續5年營收成長，並在2018、2020年及2021年三個年度營收成長率都超過20％。這五年來半導體類股平均每年營收成長16.13％，5年營收總額由2兆元成長到超過4兆元，營收總額成翻了1倍，不愧台灣最強產業。

資訊服務業則是過去五年來，唯一每年營收成長都超過5％的類股，其中2019年及2021年營收成長率則達兩位數以上，2018年營收成長9.55％也非常接近兩位數。同時2019年營收成長18.93％則逼近兩成。過去五年資訊服務業每年平均營收成長率為10.32％，也達到兩位數成長。

至於電子零組件類股及電腦週邊設備類股，過去5年的平均營收成長率分別為7.41％及6.04％，電子零組件類股曾在2018年及2021年營收成長率都超過10％，但其他3年營收成長率則低於5％。電腦週邊設備類股除2019年僅成長0.35％外，其他4年營收成長率則都達5％以上，2017年營收成長達10.05％則是表現最好的一年。