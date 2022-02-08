雖然最新經濟數據顯示，日本景氣回春或許出現變數，不過日股在運輸類股帶領下仍然走高，8日午盤結束時，日經指數收27365.46點，漲116.59點或0.43%。東證收1936.03點，漲10.04點或0.52%。

受到Omicron病毒揮之不去的影響，日本政府統計，最新的家庭支出項目再次減少，並且已是連續5個月都出現負成長現象。同時，當地薪資也創下19個月單月最高減幅。

運輸族群表現不俗，航運3傑的商船三井漲2.88%，日本郵船漲2.48%，川崎汽船更是大漲6.09%。鐵路方面，東日本旅客鐵道漲2.49%，西日本旅客鐵道有上漲4.07%。至於日本航空漲3.8%，全日空也漲1.93%。

權值股漲跌互見，迅銷漲0.59%，索尼則跌0.75%。受惠於升息題材的金融股三菱日聯金融漲1.8%。

8日，市場傳出日本軟體銀行原計畫出售ARM給美國Nvidia一事已告吹。不過，英國金融時報報導，這件買賣雖不成，但軟銀可能會拿到12.5億美元的告吹費。同時，ARM日後應可望直接IPO(股票初次公開發行)募得所需資金，軟銀股價則是持平。

科技大廠走弱，除東京威力科創漲0.38%之外，愛德萬跌0.33%，基恩斯也跌0.65%。