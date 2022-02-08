合庫金(5880)旗下合庫銀統籌主辦集順生活科技新臺幣30億元聯貸案，今(2/8)完成簽約。該案募集之資金係用於「台北市大安區仁愛段一小段114地號等16筆土地」危老案之重建，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸。
合庫銀表示，該案位於台北市大安區光復南路260巷及280巷街廓之間，係由日勝生(2547)集團建設事業群旗下集順生活科技整合之危老重建案，該公司自98年起鍥而不捨整合長達10年以上，最終於109年獲得全體地主同意重建。該案為台北市中心精華地段稀有千餘坪基地規模，基地周遭500公尺內有國父紀念館、松山文創園區及台北大巨蛋等大型公共空間，交通便利、生活機能佳，興建完成後將可提供更多開放、景觀綠化等友善空間，不僅改善整體社區環境、提升舊社區之防災安全，也更有效、合理的利用土地資源，在建築結構、居住管理及生活空間品質上都有大幅的提升效益，進而帶動附近老舊社區之榮景。
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