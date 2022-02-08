行政院今宣布日本福島周邊五縣市食品開放進口，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，自己並不意外，但2018年有779萬人，投票反對「核食」，就算現在民意真的已經「改變」，也要再來一次公投，政院怎可兩年一到，直接失效，宣布進口「福食」？「這個莫名其妙的設計，我更在乎」。

對於日本福島周邊五縣市食品將進口來台，黃暐瀚今（8日）在臉書發文表示，國民黨說這是「核災區食品」，2018年曾有779萬人公投反對，怎麼可以說開放就開放？這是霸王硬上弓；民進黨說這叫「福食」，是福島周邊食品，符合標準、尊重科學、不含輻射，不可以稱之為「核食」，禁止進口，更會傷害台日感情，所以決定開放，嚴格把關，食安第一。

黃暐瀚直言，日本福島周邊五縣市食品開放進口，自己一點都不意外，甚至也不反對，但他比較在乎的是，產地會不會清楚標示，讓民眾看到並知道。黃稱，以去年12月的四大公投結果來看，福島周邊食品真要訴諸民意，她認為，台灣多數人應該是「不反對」的。

然而，黃暐瀚指出，這個猜想必須經過「民主程序」來認證，就像「民調高」的政治人物，會考慮投入選舉，真的投票之後，得有實際票數，「支持他代表民意」，這就是民主過程。所以，既然2018年有779萬人，投票反對「核食」，就算現在民意真的已經「改變」，也要再來一次公投，用「新民意」覆蓋「舊民意」才算道理，怎可兩年一到，直接失效，直接宣布可以進口「福食」？

黃暐瀚感嘆，「傾斜的民意、變調的公投」，比起「福食」要不要進口台灣，數百萬人的民意，居然只能維持兩年效力？「這個莫名其妙的設計，我更在乎」。