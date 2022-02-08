行政院今天宣布開放福島食品輸入，並祭出三原則及三配套，而昨天晚間食藥署公告「109年度輸入食品風險分析」報告，指出日本食品在癌症及遺傳效應風險等級可歸類為「可忽略之風險」。對此國內食安專家指出，日方應提出更詳細的福島五縣環境監測背景數據，才能讓台灣安心開放福食。

前衛生署食藥局長、陽明交通大學副校長康照洲表示，食藥署的分析報告中，針對福島等五縣的產品背景分析內容較少，若要讓國人吃得安心，相關數據必須要再增加，例如向日方索取福島等五縣目前的水質、地質，以及空氣採樣數據，此外，畜養、蔬果等易遭汙染的生鮮食品，樣本數一定要夠大，分析起來數據才夠客觀。

康照洲於2013年卸任食藥局長，他指出，日方過去都會提供部分的福島五縣輻射背景值，在他卸任那年，食藥局仍不認為福島五縣食品已達可開放地步，但他說，現在過了7、8年，風險是否仍如當時相同？外界不得而知，因此更需要日方提出官方監測數據，來佐證福食安全性。

對於政府提出的落實福島五縣食品於邊境百分百檢驗，康照洲認為，國內檢驗量能有限，若全部都要檢驗，要花很多錢進行把關，「日本是出口國，是要來台灣賺錢的，我認為他們有義務盡一點責任，提供我國監測資料進行審視，而不是由我國全盤幫日本做好風險管控。」