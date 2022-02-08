台灣人喜歡看學歷，因此大學讀什麼學校影響未來出路很大，而台大絕對是台灣頂大的龍頭，不過近日有網友討論「政大算是高學歷嗎？」引起廣大迴響，有人指出，上政大商學院的絕對有50％的人有實力上台大，只是這些資優生不想去冷門科系，「台大又不是樣樣科系都最頂」。

一名就讀政大的網友日前在Dcard發文，很多人聽到他念政大時都覺得是頂尖大學，誇他讀頂大很好，自己卻覺得還好，可能是因為政大人的自我認同比較低，且因為讀的是文組，感嘆他連大學畢業後的出路都很迷茫，萌生想考國考的念頭，好奇大家怎麼看。

對此，不少學生紛紛留言，以文組來說，政大是頂大沒錯，「文史哲、外語、法政、商管、社科、傳播等一類組領域是頂大，資科、應數等二類領域只跟中字差不多，政大在一類組領域說是頂大完全不為過」、「有上政大商院的絕對有50％有碰到台大冷門科系邊，有實力上台大，不想要讀不喜歡的科系而已，台大又不是樣樣科系都是最頂」、「政大文組是頂大沒錯，只是因為台灣主要是靠理組所以不受到重視」。

此外，不少政大生坦言，「其實學校很多人是為了喜歡的科系選擇一類第一志願的政大，不願屈就去貪台大的名號而已，自己開心才是人生正確答案」、「那些明明只是為了校名念台大的朋友還沾沾自喜，每次都愛炫耀，但又不敢說自己念啥科系」。