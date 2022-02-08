每次生病到醫院看診，總會帶回許多藥物，尤其小孩感冒時，經常出現感冒糖漿，但有時沒吃多久症狀就有所好轉，究竟這些剩餘的藥物該如何處理呢？小兒科醫師陳映庄在臉書粉專破解相關迷思，並教大家處理藥物的正確方法。

迷思1：藥水放冰箱可以保存比較久？

藥水並不是食物，除了少數有特別註明必須要冷藏的藥物之外，絕大多數的藥物只要放在室溫及避免陽光直接照射的地方即可，若是低溫冷藏反而會讓藥水沉澱結晶變質，影響濃度和藥效。

迷思2：藥水冰冰箱下次還可以再用？

如同上一題所說，藥水冰了反而縮短它的壽命，開封後的藥水應放在室溫和避光的地方，通常可以保存1個月，在這段期間若有相同症狀，就可以拿來應急使用，但不要是常態，有症狀最好還是盡快就醫；如果開封超過1個月，就請一定要狠心丟掉；至於尚未開封的藥水，只要參考瓶身的保存期限即可。

迷思3：藥水可以直接倒馬桶或水槽沖掉？

絕對不可以，這樣做會造成環境汙染。若想要丟棄剩餘藥物，「藥丸、錠劑、膠囊」類只需裝進夾鏈袋，當作一般垃圾丟棄就好；「藥水、咳嗽糖漿」類需將藥水倒入夾鏈袋內（包含洗藥水瓶的水），再加入可吸水的物品，像是茶葉渣、用過的衛生紙，或小孩的尿布等，接著把夾鏈袋封緊，就可丟到一般垃圾，瓶子則可以回收；而「特殊管制藥品」，像是抗生素、荷爾蒙、抗癌藥物跟免疫抑制劑，就建議拿到醫院或藥局的藥品回收站，交由專業人員處理。