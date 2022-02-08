行政院今日宣布將開放日本福島五縣市食品進口，民進黨團召開記者會表達支持。幹事長鄭運鵬也批評國民黨提出的質疑，沒有任何一點科學證據，純粹是用政治膝蓋的反應來反對，「我們表達非常遺憾」。對國民黨團擬將此案從備查改為審查則表示「尊重」。

民進黨團今天由鄭運鵬、副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵共同召開記者會，鄭運鵬表示，民進黨支持行政院以「三個原則，三個配套」開放日本合格食品進口的政策方向。

他說，對日本福島五縣市地區性的食品進口管制，現在除了中國跟台灣之外，其他國家都已經開放，日本大地震福島電廠發生核災之後，全世界包含台灣都有暫時性的封閉措施，到現在已經過了將近11年，就像疫情管制一樣，如果大家認為疫情管制總有一天會解禁，福島食品開放也一樣會正常化。

對於國民黨團和中央黨部提出來的質疑，他說，「我必須要講他們沒有提出任何一點科學性的證據，純粹是用政治膝蓋的反應來反對」。國民黨可以提出意見，但請他們提出一點在科學實證上可驗證的缺失來向國人表達疑慮，對於國民黨本能性的、政治性的、非科學性的反對「我們表達非常遺憾」。

對於國民黨團要求輻射零檢出，鄭運鵬表示，政府開放日本部分地區食品進口要求輻射量要在安全容許標準之上，這個標準還是國民黨馬英九總統執政時期所訂的，我們用安全的標準做全面性的把關。

國民黨要求行政命令要從備查改為審查，他說，這點民進黨表示尊重，就像當初的美國豬肉開放進口一樣。不過國民黨提到這兩天要召開公聽會檢視行政院的「三原則，三配套」，鄭運鵬則質疑，他們都還沒有召開公聽會請專家學者來討論，那他們質疑的理論基礎跟方向從哪裡來，「這個奇怪了，所以他們開記者會大概都是政治的膝蓋反應」。

至於國民黨團指稱，政府若強行開放，一定抵制行政院長到立法院施政報告。鄭運鵬表示，根據職權行使法，行政院長到立法院做施政報告是要在開議後一個月內，亦即二月底前，到時候要怎麼進行，黨團再跟國民黨溝通看看。

國民黨質疑行政部門檢驗量能不夠，副幹事長林靜儀表示，2015年食藥署發公文要求一些特定食品檢附輻射檢測證明就可以輸入，其中也包括福島五縣周邊食品，根據資料，這些年來日本食品進行的輻射檢驗全數合格。原能會有專屬實驗室，加上其他實驗室認證，每年可以檢驗6萬9200件，檢驗量能沒有問題。

對部分國民黨人士擬串連執政縣市抵制，林靜儀也表示尊重，她以去年反萊豬為例，台中市政府後來查驗到有超標的都是美牛，沒有美豬，日本食品來台會檢驗合格再上市，地方縣市衛生局要再去檢驗，「我相信我們也都支持」。