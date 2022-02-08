天氣近日越來越冷，不少人拿出暖暖包、暖爐禦寒，除此之外，其實也能靠飲食改善手腳冰冷問題。營養師王證瑋近日在臉書粉專分享，5種能產熱、提升循環的營養素，可以提供身體禦寒的效果，更幽默的稱其為營養素界的5大暖男。

營養師王證瑋在臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」提到，第一產熱型暖男「碘」是甲狀腺素的生成原料，而甲狀腺素對人體很重要，能夠維持身體能量正常代謝，也是產生熱能的重要功臣，紫菜、海帶都富含營養素碘，冬天時可以多攝取。

第二為循環型暖男「鐵」，鐵質能提升血液的攜氧量，此外，也是促進甲狀腺分泌的營養素，因此是身體熱能循環的最佳幫手。食物中「紅肉、深綠色蔬菜」都富含鐵質，平時飲食要注意均衡，蔬菜與肉都要吃，能夠幫助熱能循環。

第三是促代謝型暖男「維生素B群」，是幫助身體酵素代謝營養素的輔酶，能夠將攝取到的營養素轉化為身體所需的能量，飲食中「全穀類」富含維生素B群，另外，缺乏維生素B時不僅身體容易感到疲勞，還會出現貧血、口角炎、腳氣病等狀況，因此平時若飲食不均衡，建議補充保健食品。

第四則是高能型暖男「鎂」，是維持身體運轉必需的巨量礦物質，線粒體會產生的三磷酸腺苷（ATP），也就是細胞的主要能量來源，必須與鎂離子(Mg-ATP)結合才具有活性，因此身體若缺乏鎂，就會出現能量下降的問題，平時可以多補充深綠色蔬菜、堅果，此外，鎂不僅可以暖身還能暖心。

最後是助燃型暖男「鋅」，鋅雖是男性精液的重要成分，但不只男性要補鋅，其實女性也必須補充，因為鋅是人體第二大代謝必需微量營養素，參與人體中許多物質的代謝過程，包括醣類、蛋白質、脂肪的代謝產能，且鋅可以幫助肌肉生成，能夠讓人體產熱，而海鮮是鋅的最佳營養來源。