台北燈節將在11日登場，今年燈區橫跨捷運劍潭站、士林站及芝山站，12日晚間還有大型開幕活動，北市交通局除呼籲民眾搭乘捷運、公車前往賞燈，也攜手市警局交通警察大隊於20日下午4時至11時，封閉基河路往北最外側車道，雙溪河濱自行車道也將進行人車管制。

2022台北燈節落在今年2月11日至20日，今年共規畫3大主題燈區，從劍潭站「夜市燈區」、士林站「光彩燈區」到芝山站「河濱燈區」，每天下午5點至10點燈區會被點亮，主燈為宇宙飛船TAIPEI 40，代表「台北士林」，由台北祥虎所駕駛，是史上首個離開地球表面的主燈。

交通局指出，依以往經驗，賞燈人潮將在晚間6時至9時達到高峰，若值下班尖峰時段，周邊道路的交通車流量通常會十分壅塞，停車場常有滿場情形，且20日星期六大型開幕活動時，必定吸引大量人潮，呼籲民眾搭乘大眾運輸前往賞燈。

由於燈節活動主燈、主展演區及開幕儀式落腳於基河路台北新天地停車場，交通局、交大規畫多項交通管制，基河路（基河路 251 巷至大南路）北向外側1車道，將於12日當天下午4時至晚間11時封閉，「公教住宅(往北)」公車站取消，改至「士林區行政中心(基河)(往北)」候車。

雙溪北岸河濱自行車道（雙溪橋至磺溪口、磺溪口至士林橋），將在11日至20日、每日下午4時至晚間12時封閉，禁止人車通行；雙溪南岸河濱自行車道（雙溪橋至士林橋），則會在11日至20日、每日下午4時至晚間12時，禁止騎乘自行車。

雙溪橋兩側人行道則在11日晚間8時10分至50分、12日晚間8時10分至40分、19日晚間6時30分至7時時10分、13日至20日每日晚間7時時30分至8時10分，管制行人通行及逗留；雙溪北岸（人行步道）則在會在11日至20 日，每日下午4時至晚間11時進行行人管制。

停車管制部分，基河路台北新天地停車場將在燈節期間全日暫停使用，基河路251巷至大南路東側車格、文林路587巷南側路邊汽車停車位及基河路（百齡高中前方）西側將有數個機車停車格全日禁止使用，周邊大客車臨停專用區，也將在活動期間調整成遊覽車臨停上、下客區。

市警局提醒，因周邊停車格位取消，停車空間有限，且周邊嚴禁違規停車，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾搭乘大眾捷運至劍潭站、士林站或芝山站，再步行至活動會場。