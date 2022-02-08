中國駐英國使館網站8日消息，中國駐英國使館發言人就英方要求中方「尊重福克蘭群島主權」表示，中國在福克蘭群島（阿根廷稱馬爾維納斯群島）問題上的立場是一貫的。中方堅定支持阿根廷在福克蘭群島問題上完全行使主權的正當要求。中方始終主張根據《聯合國憲章》的宗旨和原則，通過和平談判解決國與國之間的領土爭端。希望英國積極回應阿根廷的要求，盡早啟動對話談判，根據聯合國有關決議找到和平、公正、持久的解決辦法。

中國駐英國使館發言人稱，今年是中阿建交50周年。應中方邀請，阿根廷總統費南德斯4日出席北京冬奧會開幕式並訪中國。6日，兩國發布《關於深化中阿全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。

聲明第四條載明，阿方重申堅持一個中國原則，中方重申支持阿方在福克蘭群島問題上完全行使主權的要求，以及根據聯合國相關決議，盡快重啟談判以期和平解決爭端。

看到中國的最新表態，英國外交大臣伊莉莎白·特拉斯（Liz Truss）當地時間6日晚發推，宣稱「完全拒絕」任何有關福島「主權」的疑問，稱其是「英國大家庭的一員」，還跟中國談起了「尊重主權」。

大陸觀察者網報導，關於馬爾維納斯群島問題，中國常駐聯合國副代表耿爽大使去年6月就曾在聯大非殖特委會上發言強調，在21世紀的今天，西方殖民者為所欲為的日子已經一去不復返了。中國在馬島問題上的立場是一貫的，堅定支持阿根廷對馬島主權的正當要求。

1982年，阿根廷與英國因福島主權歸屬問題爆發戰爭，戰爭以英國勝利告終。但阿根廷一直沒有放棄對馬爾維納斯群島主權的要求，英國則拒絕與阿根廷談判。