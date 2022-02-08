行政院今（8）日上午宣布將開放日本福食進口，引起各界關注。國民黨台北市議員游淑慧昨晚就在臉書表示「福無雙至，禍不單行」，稱早就預料到萊豬後就是核食，只希望用人民的食安和健康去交換，接下來真的能換到台美貿易協定與CPTPP。

行政院昨晚突然發布採訪通知，定今日上午10時舉辦「日本食品輸入管制措施」記者會，消息曝光後引起各界關注。游淑慧也在臉書對此事發表看法，詢問「相信政府、相信黨的朋友們，真的覺得這樣OK？」

游淑慧說，萊豬吞了、核食進了，但卻是拿人民的食安和健康去交換，「接下來希望我們真能換到台美貿易協定、CPTPP」。

游淑慧表示，現在包括行政權、立法權、司法權、話語權及媒體存活權都是民進黨的，「當公民投票權被限縮了，當媒體監督機制失去功能，執政者為所欲為和無所畏懼只是必然現象」。

游淑慧指出，大家很愛罵國民黨沒用，她雖然以此自省，但也問「此刻誰還有用？有什麼可用？公投權？其他在野黨？媒體第四權？」並說「我們似乎只有『雙無』吧，無奈感和無計可施」。