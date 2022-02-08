新北板橋爆一家四口確診？侯友宜下午3時開記者會說明 12:512022/02/08 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北板橋爆一家四口確診？ 侯友宜下午3時開記者會說明(本報資料照 葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦今表示，亞旭電腦及日翊物流職場員工都有新增確診個案，詳情將由中央流行疫情指揮中心下午說明；而新北市也傳出板橋有一家四口確診，對此，新北市衛生局表示目前無法證實，但坦承有新增個案，下午記者會將統一說明，新北市長侯友宜下午3時將召開疫情說明會說明。 年後疫情回馬槍？新北傳新增1例確診 居隔陰轉陽 桃園疫情已收尾？開工日確診足跡新增2處 #Omicron #新冠肺炎 #台灣 #新北市 #社區感染 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 直播》新北傳一家四口確診 感染源不明 陳時中最新說明 13:502022/02/08 生活 遊具太藝術小孩不會玩？中市府：遊戲趣味在轉轉手 13:592022/02/07 生活 桃園疫苗接種持續 提高教職、長輩覆蓋率 09:572022/02/08 生活 桃園零確診僅1天 亞旭電腦、日翊物流又爆本土個案 09:452022/02/08 生活 見證黨團總召交接 桃園議長拜託鄭文燦：照顧基層小生意人 17:262022/02/07 政治 桃園迎來嘉玲 遠雄自貿港區拚復工 04:102022/02/08 焦點要聞 網家金融、賦能次集團 啟動結盟 04:102022/02/08 產業．科技 台灣燈會超療癒《空氣人》躺平 充氣祕密首曝光 12:042022/02/07 寶島 大陸民用機飛東引 退將：軍方處置疏失 04:102022/02/08 焦點要聞 新北一家四口染疫 確診女在北巿信義區會計事務所上班 13:302022/02/08 生活 桃園日翊物流次風險區員工790人 採檢結果出爐 09:342022/02/07 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。