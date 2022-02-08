桃園市長鄭文燦今表示，亞旭電腦及日翊物流職場員工都有新增確診個案，詳情將由中央流行疫情指揮中心下午說明；而新北市也傳出板橋有一家四口確診，對此，新北市衛生局表示目前無法證實，但坦承有新增個案，下午記者會將統一說明，新北市長侯友宜下午3時將召開疫情說明會說明。