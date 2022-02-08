行政院8日正式舉行記者會宣布開放日本福島等5縣食品開放輸台，但羅列3大配套措施，強調食品不會危害國人健康。對此，台北市議員王鴻薇痛批，民進黨政府突襲式的開放核食，還特別選在立法院休會期間宣布，踐踏民意，台灣人民絕對沒有辦法接受。

「邏輯不通、混淆視聽！」王鴻薇指出，早在2018年12月的反核食公投，就已經以779萬的高票告訴民進黨政府，台灣人民反對核食、無法接受對健康有疑慮的食品，且反核食得票率高達72.3％，是超越藍綠、超越政黨的民意。豈料，時隔3年2個月，民進黨就以萊豬的413萬票，要來強壓779萬票的反核食民意。

王近一步批評，民進黨團總召柯建銘身為民進黨的黨鞭，對於開放核食，竟然說自己沒有資格去問，難道民意機關不應該是為民喉舌嗎？不應該為人民監督政府嗎？「民進黨這些立委自我閹割，到底是為民喉舌的民意代表，還是今上的奴才？」

王質疑，馬英九執政時，民進黨立委林淑芬對於核食進口，曾經痛批是官商勾結、蓄意殺人，現在民進黨是不是又雙標了？該如何自處。且蔡英文總統剛上任時，曾在3天內開完10場核食的公聽會，雖然難看，但至少還知道要裝一下，而現在連一場都沒有，完全不跟民眾溝通就要強行開放，大家絕對沒有辦法接受。