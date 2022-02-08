英特爾晶圓代工服務（IFS）推出加速器，為一個全方位的生態系聯盟，專為協助晶圓代工客戶將他們的發想概念實作至矽晶產品。透過橫跨電子設計自動化（EDA）、智慧財產（IP）和設計服務等一系列業界領先公司的深度合作，IFS加速器利用業界中最佳功能，協助推升客戶在英特爾晶圓代工製造平台上的創新。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，充滿生機的半導體設計生態系，對於晶圓代工的成功相當重要。英特爾很高興偕同業界領先企業共同推出此生態系聯盟計畫，其將在我們加速推動晶圓代工服務的過程中扮演關鍵性角色。

英特爾IFS於2021年9月開始推行加速器的初步階段，為汽車晶片設計人員同時提供客製化和業界標準智財，協助其轉換至更為先進的製程技術。藉由今日全面推出的IFS加速器（包含17個初創合作夥伴公司），並獲得來自電子設計自動化和設計服務供應商的全面支援，以及一系列合作夥伴的廣泛IP資料庫，更強化鞏固此生態系聯盟。

英特爾晶圓代工服務總裁Randhir Thakur 表示，晶圓代工客戶需要接觸到設計服務、IP與工具以及相關流程，以便在不同的階段實現他們的產品。以加速客戶創新作為目標，IFS加速器生態系聯盟計畫匯集了最聰明的頭腦和最為廣泛的能力，提供與英特爾製程和封裝技術無縫接軌的介面。我們正進入一個技術開放的全新時代，英特爾全心全意地擁抱在開放和合作環境中創新的理念。

隨著系統單晶片（SoC）設計越趨複雜，設計具有整合和可複用電路IP區塊的產品，已成為一種顯著趨勢。IP夥伴與IFS合作，讓設計人員能夠使用符合其積極設計和專案進度要求的高品質IP。IFS加速器IP產品組合包含現代SoC所需的必要IP區塊—全部均已為IFS技術最佳化。

設計下一代半導體產品需要熟練的工程人才和資源，特別是使用尖端製程技術之時。與IFS加速器設計服務供應商合作，提供客戶將其想法轉化為現實的額外支援，包含從類比和數位實體設計，再到低階系統軟體等專業領域。依據客戶的需求，聯盟合作夥伴的矽晶專家可在不同階段提供協助，包含設計、驗證、實作和模擬。

隨著半導體市場和應用的需求不斷成長，汲取此生態系優勢能力比起以往更加重要。IFS正在向這些合作夥伴提供其技術平台，確保創新步伐能夠以迅速的速度向前發展。