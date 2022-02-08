迎接西洋情人節，台北喜來登大飯店推出「心香印」情人節餐飲及住房活動，2月12日至2月14日由「比薩屋」推出義式雙人套餐，加贈用餐當晚免費入住客房乙晚，「安東廳」則推出由頂級和牛與龍蝦搭配的海陸雙主菜，主打頂級節日體驗。為提供賓客們更加寬裕的行程安排，台北喜來登更將戰線一路延長至白色情人節，推出「心香印」住房專案，自2月11日起至3月14日期間皆可預訂入住！專案入住豪華客房並享有唯美專屬的客房布置、雙人外帶餐點、精選紅酒、花束、頂級保養面膜及翌日十二廚自助早餐，每晚4980元起，打造一整個月的甜蜜浪漫。

台北喜來登充滿義式風情的「比薩屋」於2月12日至2月14日間推出情人節雙人套餐，每套5980+10％元，前菜「綜合海鮮冷盤」集合北海道干貝、廣島生蠔、黃金蟹等鮮美彭湃的海洋珍味，湯品可選擇濃醇滑順的「黑松露南瓜野菇濃湯」或者鮮甜清爽的「義式番茄澳洲牛尾蔬菜湯」，緊接著品嘗「北海道海膽百合燉飯」鮮嫩海膽與燉飯的軟糯口感，相得益彰，主菜精選「美國頂級肋眼牛排」搭配「波士頓龍蝦」，甜點「義式鮮奶酪、草莓果醬、金粉玫瑰花」以唯美心型元素為豪華的情人夜結尾。2月12日至2月14日期間，預訂點用比薩屋情人節雙人套餐之賓客，即可享有用餐當日免費入住「舒適客房」乙晚的專屬禮贈，一站式搞定不可或缺的節日儀式感。

數度獲選為台北十大約會餐廳的「安東廳」獻上情人節奢華饗宴，開胃菜以「華盛頓生蠔．香茅澄清凍」開啟味蕾，沙拉「爐烤南瓜襯核桃．風乾蕃茄沙拉．西班牙小何賽伊比利火腿．蜜漬無花果」火腿的鹹香凝脂交織鮮甜蔬果，口齒留香。湯品可選擇「經典澄清湯．黑松露．燉蛋．北海道干貝」精鍊的湯頭沖淋於軟嫩鮮甜的食材，點綴上馥郁黑松露，醇厚豐實，或挑選「白蘆筍濃湯．天使甜蝦」鮮嫩白蘆筍、蔬菜與魚湯底搭紅甜蝦，香軟綿稠。熱前菜「脆皮鮑魚．越光米燉飯」肥美鮑魚表面炙烤、搭襯留有米心的燉飯口感，Q彈脆口。主菜賓客可選擇飽滿厚實「澳洲『射』和牛菲力」3900+10％元，或夢幻逸品「日本A5鹿兒島和牛紐約客」4600+10％元，搭配味美彈牙的「蒜香烤岩龍蝦」半隻，餐後甜點「千層蛋糕香緹起士風味」濃密化不開的情意，延續浪漫醉人的氛圍。

台北喜來登推出長達一個月的「心香印」情人節住房專案，即日起開放預訂、自2月11日起至3月14日期間皆可入住，雙人豪華客房每晚4980元起。享有台北喜來登行政管家悉心佈置的唯美客房、精選紅酒乙瓶750ml、寒舍花譜浪漫花束、以及限量贈送的鉑翡斯完美極萃面膜。當日晚餐於房內享用「比薩屋」雙人外帶情人餐，包含清爽開胃的「蒔蘿漬鮭魚厚切培根凱薩沙拉」、「黑松露南瓜野菇濃湯」、「燉煮和牛牛頰番紅花燉飯」、「碳烤明蝦北海道干貝、香辣烏魚子義大利麵」，甜點則是特製4吋「草莓鮮奶油蛋糕」替浪漫晚餐收尾，翌日早晨兩人相伴享用豐盛的十二廚自助式早餐。無論是甜蜜共度的情人夜或是白色情人節，鮮花、美酒、隱密晚餐與情調滿溢的住房，貼心打造一站式全套約會首選！每日限量開放組數，敬請事先預訂。

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