虎年開工第二天，104人力銀行提供農曆年後開工第二天數據指出，今年企業搶才熱潮，明顯勝過去年。

104人力銀行表示，在徵才方面，搶才不休息，年假9天已有企業鴨子划水，開工第二天（2/8），線上徵才企業已超過4.3萬家，比去年同期(年後開工第二天)增加9千家，年增幅高達26％。

此外，開工第二天，比農曆年前最後一個上班日（1/28）增加11％，增幅強於去年同期（年後比年前）的9％。而開工第一天（2/7），比農曆年前最後一個上班日（1/28）增加3％，增幅強於去年同期（年後比年前）微減4％。

而在工作機會方面，無畏Omicron來勢洶洶，景氣表現正向，工作機會數量也創下史上同期最多。104人力銀行表示，截至2月，104人力銀行線上工作數達87.2萬個，創史上同期新高，比去年同期增加17萬個，年增幅達24％。

而以產業來看，工作數最多的五大產業分別為，電子資訊∕軟體∕半導體業、住宿∕餐飲服務業、一般製造業、批發∕零售∕傳直銷業、一般服務業。其中，「電子資訊∕軟體∕半導體業」連摘三金：單月工作數、年增數、月增數，獨占鰲頭。

在求職者方面，104人力銀行則指出，主動應徵者身份裡面，「騎驢找馬」比例創3年新高。開工第一天，單日主動應徵的求職者次數是今年以來（不含農曆年假）平均單日的2倍。

此外，今年以來（不含農曆年假），主動應徵者的身份別，在職中「騎驢找馬」轉職占比達45.6％，創3年同期最高。單看2月（含年假及開工第一天），騎驢找馬轉職占比升高到47.2％，高於去年2月的45.4％。