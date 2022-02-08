在市場漸消化升息及縮表衝擊後，美八成標普500企業財報收益增長率比市場預期平均高出4.3％，其中，蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌等科技巨頭財報多優於預期，2月首周由大型科技股領頭強彈，預估在獲利推升及股價修正下，FANG+指數預估本益比（BEst PE）為26.54，遠低於過去5年均值33.78，進入投資甜蜜區，投信業者建議，長線投資者可逢低布局統一FANG+（00757）ETF。

統一FANG+近來股價明顯拉回，從高點55.2元最低拉回至43.77元，昨（7）日開紅盤強彈，重新站上5日線，今日股價約在44.96元、小跌1.66％附近，暫時守住5日線44.88元。

美國聯準會（Fed）貨幣政策急速轉鷹，市場信心薄弱，對股價評價下修，牽動美股賣壓，對企業財報及獲利展望反應也異常激烈，股市波動加劇。美股主要指數1月全數下修，代表科技成長股的那斯達克100指數與FANG+尖牙指數成為重災區，單月分別修正13.73％與15.25％，綜合產業的標普500指數下跌8.97％，以傳產與藍籌股為主的道瓊工業指數下跌6.13％。

統一FANG+經理人袁永騰表示，聯準會1月利率會議的會後聲明並未超出市場預料，但主席鮑威爾於會後記者會答詢態度不明，引發市場對聯準會今年貨幣政策轉為急鷹的疑慮，市場對今年升息次數預期由先前的3～4次，一路上修到7～8次，甚至預估將於3月首次啟動升息時即一次升息2碼，帶動市場一波波對估值下調的賣壓，尤以成長股修正最劇烈。

袁永騰指出，成長股過去多因股價表現領先於實質獲利而享有高本益比，在貨幣正常化過程往往因過高的評價而修正。統一FANG+ETF追蹤的FANG+指數成分股多被歸類為成長股，在此波下修過程同步承壓。不過，與過去無獲利僅依賴高評價之成長股不同，FANG+指數成分股多為主流趨勢產業領頭的巨型企業，大多進入獲利與現金流高度成長期，涵蓋如電動車、雲端與元宇宙等皆是未來數年進入爆發期之產業，短期獲利成長或因前兩年受惠疫情大幅跳升後動能稍減，但產業領先地位明確，未來長期成長無虞。