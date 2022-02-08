記憶體現貨價格1月均已經出現止跌回漲，DRAM、NAND Flash均呈現止跌回漲，隨記憶體市場受長短料調整情況逐漸改善，記憶體預計將在下半年反轉向上，加上隨美光新品上市，也有望帶動群聯營運，群聯(8299)在基本面力挺下，今股價開高走高，盤中持穩上漲逾1.5%，拚站回月線。

DRAM價格自去年12月起明顯回升後，儘管1月因為農曆新年假期前，使得終端市場觀望氣氛濃厚，但綜觀1月現貨價格，DRAM及 NAND Flash均呈現止跌回漲的表現。

業界預期，農曆年後的記憶體價格走勢仍可望延續一波調漲，但產業供需及市場變數難料，在首季合約價跌幅收斂下，第2季合約價走勢更顯得撲朔迷離。

西安封城導致三星西安廠產出受到影響，Nand Flash現貨價於去年12月出現止跌，Trendforce將Nand Flash第一季合約價跌幅由-10~15%收斂至-8~13%。儘管西安城將逐步解封，對記憶體市場影響預計將減弱，不過就整個記憶體供需結構來看，上游記憶體廠庫存維持健康，且邏輯晶片缺貨情況逐步舒緩，預計記憶體市場受長短料調整的情況將改善，並預估記憶體於下半年反轉向上。

另外，美光在上月底推出全球首款176層QLC NAND SSD正式量產出貨，該產品採用最先進的NAND架構打造，可為廣泛的數據密集應用提供獨步業界的儲存容量和最佳性能，市場看好，NAND Flash控制IC廠群聯是美光控制晶片重要合作夥伴，隨美光新品上市，有望帶動群聯營運。

產能上，群聯持續積極爭取，今年預計會有雙位數成長，有利於營收趨勢持續向上。