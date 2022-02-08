美國廉價航空公司Frontier Group Holdings周一宣布將以29億美元併購同業Spirit Airlines，這項交易若成功，兩家公司合併後將躍升成為美國第5大航空公司，使傳統航空公司面臨的競爭加劇。

兩家公司表示，這項交易將加快投資步伐，並有助於與美國航空、達美航空、西南航空及聯合航空等美國主要航空公司競爭。

若納入債務淨值與經營租賃負債，這項併購案的價值將達到66億美元。合併後，Frontier將持有公司51.5%股份，取得控制權。

受此併購消息激勵，周一Spirit股價大漲17.17%，收在25.46美元，帶動標普1500航空股指數大漲逾3%。根據這項以現金和股票進行的交易，Spirit股東每股將獲得25.83美元，較上周五收盤價溢價 約18.8%。

Frontier Group Holdings周一收漲3.47%，為12.82美元。

此時正值美國航空業面臨變種新冠狀病毒擴散導致旅行需求劇烈波動帶來的衝擊。此外，在薪資、燃油價格和機場費用同時上揚之際，航空業的成本持續飆升，處境也更加困難。

這項併購案預計於2022年下半年完成，透過節省營運成本，每年可望帶來5億美元的加乘效益。

不過，分析師向航空公司提出警告，稱這項交易可能難以獲得監管機關放行。分析師表示，對於大型企業的合併，拜登政府立場較為強硬，這項交易恐遭到白宮反對。

美國司法部拒絕就Frontier和Spirit合併案發表評論。白宮發言人僅表示美國政府將致力於保護各行業的競爭，以維護消費者權益。