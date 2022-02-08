泰山區新五路一段的家具展示販售場1樓今天上午近10時傳出火警，現場易燃物多，火警當下不斷竄出陣陣濃煙，消防局獲報後前往搶救，無人員傷亡下午1時許終於撲滅火勢，初估燃燒面積約3間、150坪，負責人到場後看到年初剛裝修的家具行陷入火海，難過痛哭，火警原因仍進一步待釐清。

據了解，該家具行位於泰山楓江重畫區，市府將在楓江重畫區執行區段徵收，屆時拿走楓江地區60%土地，38%規畫為產業專區，多數居民僅能拿少少補償金被迫搬離，因此有部分廠家在廠外掛布條以示抗議，而該間家具行也有掛上布條。

泰山楓江重畫區內150坪家具展售場火警（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市議員賴秋媚去年10月議會質詢時表示，該重畫案違背區段徵收享受開發成果的意旨，盼市府暫緩此案；而在農曆年前，泰山楓江廠家們有聯合向城鄉局陳情，希望能再行溝通。

知情人士透露，這間家具農曆年前才剛剛裝修完成，火災時，負責人中年女性到場看到熊熊火勢燒光家具行，哭到不能自已。

消防局表示，此次火警派遣310名消防人員、85輛各式消防車及1台滅火機器人搶救。獲報當下，家具行就已陷入火海，因此難以初判確切火警原因，真正的火警原因待專業火調人員調查，仍需一段時間。