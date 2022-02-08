常有建築施工損鄰引發爭議，台北市建管處8日公告修正處理規則，包括施工前要先鑑定鄰房狀況，且鑑定機構人數必須達40人以上，並界定工程開挖深度3倍的水平距離內為可能受影響的鄰房範圍，預計14日發布後2天實施。

目前損鄰規則未強制建商鑑定鄰房現況，導致發生損鄰時缺少客觀施工前後資料，讓監造建築師判斷損害責任歸屬，不少民眾反映無現況鑑定資料時，僅由監造建築師認定損害責任歸屬過於主觀。

建管處長劉美秀表示，修正處理規則後，明定建築工程施工前應辦理鄰房現況鑑定，發生損鄰情況，須交給第三方公正鑑定機構評斷，鑑定機構鑑定人的人數，必須達40人以上。

此外，以往曾發生距離工地100公尺外的房屋受損，把損壞怪罪給工地施工，劉美秀說，經分析許多研究報告，不會影響超過開挖深度3倍水平範圍的建物，處理規則也首度列出範圍，開挖可能影響鄰房的範圍，以工地開挖深度3倍的水平距離內，比如開挖深度為10公尺，半徑30公尺以內的房子才有可能受影響。

劉美秀強調，藉由損鄰規則修正提升建築施工損鄰事件協調效率及品質，強化相關鑑定報告公信力維護民眾權益，將大幅減少後續爭議雙方時間成本支出，「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」修正後經市政會議通過，送議會備查，預計14日發布後2天上路。