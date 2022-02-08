中華女足代表隊出戰亞洲盃女足賽，多人於印度染疫，經總統蔡英文下達指示安排球員搭乘專機返國，預計今天下午5點返抵桃園機場。

外交部亞太司司長周民淦今天在例行記者會上表示，華航派遣A350客機與14名機組員今天飛孟買載回我國代表隊選手與職員共36人。機組員全程配戴N95口罩、防護衣、護目鏡，且打滿三劑疫苗；專機在出發前與返抵台北後落實全機清消。

周民淦說，我駐印度代表處派遣公使陳志浩協同3位人員前往孟買支援，並協調當地政府和機場等單位，在符合防疫規範下，提供代表隊隊員與職員通關和登機等協助。