因應農曆年後的求職、換職潮湧現，勞動力發展署中彰投分署8日宣布，11日起分別在台中、彰化、員林及南投等地區辦理5波實體及線上徵才活動，共有百家廠商參與徵才，共釋出近4000名職缺，包括大立光、友達、矽品、為升及台玻等大廠，都釋出徵才名額搶人。

因全球疫情發展未見緩和，帶動開車需求回升，為升急徵國外業務管理師，薪資最高可達7萬元；另矽品因擴廠需求，急招近百名工程師，帶動年後的廠商求才潮。

年後首波系列徵才，由彰化就業中心線上徵才帶頭開跑，自11日起，連續7天辦理線上徵才活動，產業非常多元，包括科技製造業、服務業、醫療業、零售量販業等，邀請大立光、友達、彰基、為升、幸康、台玻、矽品、彥豪、利奇及金豐等24家知名企業，提供逾1500個工作機會，且一半以上為工程師、主管及儲備幹部等專業人員職缺。其中，職缺薪資3萬以上高達500個。

另為升、幸康、友達等相關工程師、管理師起薪，皆4萬起跳，活動採預約面試，求職朋友把握機會。

台中就業中心因應餐飲服務及製造業在農曆年後的人才需求，自22日起連3天辦理主題式線上徵才活動，22日首先登場的是餐飲服務業，共有王品、輕井澤、海底撈及北澤國際等10家連鎖業者參與徵才。

另為歐美訂單滿載或擴場需求，而急需增員擴編的科技製造業，23日推出一場線上徵才；24日則為批發零售等其他產業，線上結合視訊面試的方式，進行三場徵才，共釋出近1200個職缺。

至於實體徵才活動部分，則由南投就業中心，16日及25日辦理2場現場徵才活動，分別於南投縣政府中庭、草屯鎮惠德宮前廣場舉行。

另員林就業中心，25日上午10點至12點，在彰化二林鎮圖書館辦理聯合徵才活動，邀請包括矽品、天工、力麗、碁富及OK超商等18家廠商，橫跨科技、製造及服務等三大產業，並設有「諮詢面試技巧」及「中高齡就業服務措施及資源宣導區」等專區，來服務求職者。