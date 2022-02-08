行政院8日宣布福島五縣食品解禁，行政院政務委員鄧振中表示，調整日本食品輸入管制措施，證明台灣願意根據國際規範進行經貿措施，「再度證明我們可以接受高標準」，會是台灣參加CPTPP非常大的助力。

鄧振中說，新加坡和其他國家都一再強調，歡迎願意接受高標準的新會員加入CPTPP，「台灣已經再度證明我們可以接受高標準」。

鄧振中指出，新加坡曾提到台灣入會案有政治複雜性，當然每個國家有自身的顧慮；英國跟11個會員國中的9個國家有自由貿易協定，花將近一年時間都還不能完成入會，顯見這是相當複雜的程序，不要低估了參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）必須要走的路，台灣會一步步往前走，「今天的調整措施，會是參加CPTPP非常大的助力」。

羅秉成則說，對日本食品的調整方案，有助於台灣加入CPTPP，這是先決條件之一，但非充分條件；而日方並非與台灣有交換條件，當時也第一時間就支持台灣加入CPTPP。

羅秉成說，這樣的政策調整，就算沒有加入CPTPP的議題，也應回應日本的合理訴求，包含前總統馬英九在2016年卸任前三天，也曾呼籲回應日本訴求，調整嚴格的暫時性管制。