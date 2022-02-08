五月天的吉他手兼團長怪獸（溫尚翊）去年9月宣布女兒詠詠出生，邁入新手爸的他還在摸索與前世情人「詠詠」的互動，寶貝女兒一舉一動都讓他有滿滿的喜悅，近日怪獸在社群分享詠詠嫩照，而她一手勢讓網友驚呼從小就好會撩。

怪獸去年9月有了女兒後，也藏不住當爸的喜悅，不時會在社群曬女兒，近日怪獸曬女兒詠詠的同時也和粉絲拜年，照片中的詠詠比出「手指愛心」，讓怪獸表示「我女兒比了一些手勢，可以幫我翻譯一下嗎？」，還有一張照片是詠詠用雙手夾住爸爸的手，怪獸開玩笑表示：「竟然還給我空手奪白刃」，沒想到曬女兒溫馨互動的貼文，讓粉絲留言及超過十萬人按讚。

五月天怪獸的女兒詠詠手比愛心手勢。（圖/五月天怪獸臉書）

五月天怪獸說女兒詠詠會「空手奪白刃」。（圖/五月天怪獸臉書）

怪獸曬女兒詠詠的照片，讓彭佳慧、鍾欣凌、陳嘉樺星友們也來留言「好可愛」，而粉絲也湧入留言「既要搖滾也要比愛心」、「也太可愛了吧，怪獸拔拔心都要融化了」、「手比愛心的小天使，簡直被融化了」、、「那手勢應該是要奪紅包」、「從小就好會撩，太可愛了」。