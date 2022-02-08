三星今(8)日宣布，針對Galaxy Watch4與Galaxy Watch4 Classic釋出更新，協助用戶打造個人風格、並達成健康目標。此次推出新一代健康管理功能，包含專為所有騎士或跑者量身訂製的進階間歇訓練、加入全新的睡眠訓練計畫(sleep coaching program)以及身體組成報告。三星將2月10日韓國標準時間舉行全球新品發表會，更新也會在發表會後在各地市場陸續登場。

三星表示，隨著本次更新，台灣Galaxy Watch4系列用戶將同享「BIA身體組成分析功能」，此測量工具能透過多項關鍵檢測值－例如骨骼肌、基礎代謝率，身體含水量、體脂肪率，讓用戶更了解自身整體健康與體適能狀態。

三星Galaxy Watch4系列擁有超強睡眠追蹤功能，全新登場的睡眠訓練計畫能協助用戶培養良好睡眠習慣。訓練計畫將追蹤用戶超過七天以上的睡眠模式，並要求其完成兩項睡眠相關調查，進而分析出一種與用戶睡眠習慣相似的動物。接著，計畫會逐步引導用戶進行為期四到五周的睡眠訓練，其中包括各項任務、檢查清單、睡眠相關文章、冥想指南、定期報告來幫助用戶改善睡眠品質。

三星Galaxy Watch4系列集結進階BioActive感應器技術與Samsung Health Monitor應用程式，可同步測量血壓(BP)以及心電圖(ECG)，用戶得以隨時隨地為自己的心臟健康把關。Samsung Health Monitor應用程式自2020年問世以來，現已遍及全球43個市場，預計今年三月將開放加拿大、越南和南非等11個地區的用戶使用。

2021年三星與Google攜手開發Wear OS Powered by Samsung，為Android裝置提供更流暢的連線體驗，用戶可前往Google Play商店存取Google地圖、Google Pay與YouTube Music等更多應用程式。未來亦可進行額外更新，在Galaxy Watch4系列上透過Wi-Fi或LTE來串流YouTube Music應用程式的音樂。

此外，Galaxy Watch4系列近期將支援Google助理，屆時即可同步存取Bixby與Google助理等進階語音助理功能，滿足各種不同用戶的需求。

Galaxy Watch4系列軟體更新可透過Galaxy Watch4與Galaxy Watch4 Classic的Galaxy Wearable應用程式安裝，本次更新將於2月10日韓國標準時間發布的三星Unpacked線上發表會陸續於全球各地區登場。