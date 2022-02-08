預售熱翻天，但根據內政部統計，去年開工數並未寫下新高。根據統計，2021年全台住宅開工宅數達130433宅，面積達565.2萬坪，但和2020年相比，宅數減少2.6%，面積縮小2.2%，但值得注意的是，六都除桃園、台中、台南三都增加，其餘均減少，而六都之外的都會，表現卻十分強勢。住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出，雖然2021年預售持續火熱，不過在工料雙漲和政府打房壓力下，許多業者選擇暫緩開工，讓開工數不增反減。

在整體之外，在最新統計中較值得注意的是各區域表現，六都中以台中市開工數最多，但增幅以台南最大，達15.3%，各縣市宅數在一千宅以上的增減幅中，以嘉義縣增加95.7%為最多，苗栗增加72.7%緊追在後，而彰化縣以30.7%位居第三，熱度爆表的新竹市，增幅僅有17.2%。徐佳馨指出，六都中的桃園、台中與台南三都在交通、重劃區等議題發酵下，開工穩定增長；而諸如嘉義、苗栗與彰化等地，也因為園區話題受惠，例如嘉義太保、苗栗竹南的科學園區等，為了能在落實話題之前盡早交屋，也使得開工數量大幅增加。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，開工數也反映了市場熱度，2019年後開工數大勝2014年前波高點，推案也從蛋黃擴及到蛋白甚至蛋殼，購買預售的民眾要謹慎選擇優質建商，否則在工料雙漲壓力下，勢必造成中小業者出現一波盤整，缺工可能導致工期延長，若建商不幸倒閉，房子成為爛尾樓，民眾也將蒙受重大損失，不可不注意。