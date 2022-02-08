英特爾晶圓代工服務（IFS）今（8）日宣布推出全方位生態系聯盟的加速器，專為協助晶圓代工客戶將發想概念實作至矽晶產品，盼透過橫跨電子設計自動化（EDA）、智慧財產（IP）和設計服務等一系列深度合作，協助推升客戶在製造平台上的創新速度。

IFS去年9月開始推動加速器，初步階段為汽車晶片設計人員同時提供客製化和業界標準智財，協助轉換至更先進製程技術。此次推出的加速器包括17個初創合作夥伴公司，並獲得電子設計自動化和設計服務供應商全面支援，及一系列合作夥伴的廣泛IP資料庫。

IFS加速器為客戶提供一整套完善工具，包括強大且經驗證的EDA解決方案，自初始概念階段到量產矽晶產品全面涵蓋，以及全方位且經矽晶驗證、英特爾製程專用的IP產品組合，包括標準單元庫、嵌入式記憶體、通用I/O、類比IP和介面IP。

英特爾指出，EDA供應商生產工具有助於電子系統的規範、規畫、設計、驗證、實作和測試。與EDA夥伴深度合作，讓客戶能共同最佳化和強化工具與流程，讓晶片設計人員能實現效能、功耗和面積（PPA）最佳目標，同時加快產品上市時程。

隨著系統單晶片（SoC）設計越趨複雜，設計具整合和可複用電路IP區塊的產品已成為顯著趨勢。IP夥伴與IFS合作，讓設計人員能使用符合積極設計和專案進度要求的高品質IP。IFS加速器IP產品組合包括現代SoC所需的必要IP區塊，並全部為IFS技術最佳化。

而設計下一代半導體產品，需要熟練的工程人才和資源，與IFS加速器設計服務供應商合作，提供客戶將想法轉化為現實的額外支援，包括從類比和數位實體設計、到低階系統軟體等專業領域。聯盟合作夥伴的矽晶專家依據客戶需求，可在不同階段提供協助。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，充滿生機的半導體設計生態系，對晶圓代工的成功相當重要。很高興能偕同業界領先企業共同推出此生態系聯盟計畫，將在加速推動晶圓代工服務的過程中扮演關鍵性角色。

英特爾晶圓代工服務總裁Randhir Thakur表示，晶圓代工客戶需接觸到設計服務、IP與工具及相關流程，以便在不同的階段實現產品。IFS加速器生態系聯盟計畫以加速客戶創新作為目標，匯集最聰明的頭腦和最廣泛的能力，提供與英特爾製程和封裝技術無縫接軌介面。