搶攻浪漫商機，位在台北信義區的寒舍艾麗酒店2月12日至2月14日推出浪漫饗宴及住房專案。LA FARFALLA義式餐廳午晚餐推出「瑰麗艾戀」情人套餐，每位2800元+10%，主廚精選海陸珍饈，特製主菜二選一包含「美國精選無骨牛小排佐酥炸生蠔」及「香煎石斑魚菲力、北海道干貝佐奧賽嘉魚子醬」，另享節慶限定沙拉吧、湯品及甜點，點用套餐再贈Zinfandel金粉黛粉紅甜酒乙杯。「雙饗艾戀」一泊二食情人節住房專案，入住寰宇套房，每房每晚11999元，專案包含情人節套餐兩客、雙人早餐及精選氣泡酒乙瓶，浪漫的夜晚伴隨台北101美景香甜入夢。

凡活動期間於LA FARFALLA義式餐廳餐廳消費滿5000元或入住「雙饗艾戀」一泊二食情人節住房專案，即可獲贈英國名媛愛用品牌HEYLAND & WHITTLE清新浪漫手工皂禮盒乙組或櫻花香氛洗沐系列乙組，數量有限，送完為止。

擁有優雅花園景緻及大片落地窗的LA FARFALLA義式餐廳，廳內燭光與城市星光交相輝映，透映著彼此眼中的愛戀。2月12日至2月14日午晚餐由行政主廚陳明烽替戀人們悉心獻上「瑰麗艾戀」情人套餐，每位2800元+10%，海陸主菜二選一「香煎石斑魚菲力、北海道干貝佐奧賽嘉魚子醬」嚴選富含膠質的台灣石斑，以白里香及白酒醃製後香煎，搭配鮮嫩彈口北海道干貝及奧賽嘉魚子醬，魚肉口感細綿軟嫩，佐上主廚特製以鮮甜的柑橘果汁融合鮮奶油的濃郁醬汁，柑橘香氣十足更襯托海味鮮美在口中輕盈釋放。

「美國精選無骨牛小排佐酥炸生蠔」主廚選用油脂豐富嫩口的牛小排及酥炸至金黃的廣島生蠔，搭配以威士忌及70％巧克力特製濃郁香甜醬汁，再以綿密奶油白花菜蓉為襯，牛排切開後綻現粉嫩色澤，入口後在齒頰間釋放著豐厚飽滿肉香，夾含著濃郁可可及微酒香氣於舌尖縈繞。

點用情人套餐再贈Zinfandel金粉黛粉紅甜酒乙杯，粉色酒體入口濃厚的果香四散口中，盡享微醺迷人的浪漫。活動期間於LA FARFALLA義式餐廳餐廳消費滿5000元，即可獲贈英國名媛愛用品牌HEYLAND & WHITTLE清新浪漫手工皂禮盒乙組。

寒舍艾麗酒店2月12日至2月14日限量推出「雙饗艾戀」一泊二食情人住房專案，雙人入住寰宇套房客房，每房每晚甜蜜優惠價11999元，包含LA FARFALLA義式餐廳情人套餐兩客、翌日雙人精緻早餐及精選氣泡酒乙瓶，入住再贈英國HEYLAND & WHITTLE品牌櫻花香氛洗沐系列乙組。16坪的套房中有舒適的客廳與房間區域，搭配寬敞浴室，與愛人輕鬆享受專屬浴缸的泡澡時光，共賞台北101百萬夜景，繾綣纏綿迎接浪漫翌日晨曦的美好。