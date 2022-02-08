行政院在今日上午宣布解禁日本福島周邊5縣市食品，宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑表示，但看到政府真的只用行政命令就開放核食，對民意置若罔聞，感到非常無奈和失望。

謝國樑提到，這次如同先前民進黨政府強推萊豬進口，盡管民眾明確反對，政府卻執意推行，如今開放福島核食，又再度置人民健康於風險之中，他認為，中央政府既然已經開放，就必須嚴格落實把關及風險管控。

謝國樑說，基隆是美食之都，有許多觀光業、服務業都賴小吃、美食為生計，健康與食安是這座城市的根基，現在很多市民反對核食進口，可以感受到他們情緒沸騰，基隆市長林右昌應該要使盡洪荒之力維護食安。

他提及，未來若擔任基隆市長，在地方上一定嚴格落實「管理核食」的措施，包括制定相關自治法令、建立安全標準、甚至鼓勵店家推動「本店食材不含核食」貼紙標章等，相信政策制定最重要的還是要取得人民的信任，公開、透明的嚴管機制，同時讓民眾有選擇的權利，才是真正為人民、為下一代建立安全和健康的食安環境。

無黨籍基隆市長參選人黃希賢則認為，民進黨「萊豬」變「美豬」的公投大勝後，又出招提議將「核食」改為「福食」，大玩文字遊戲，無視民意、犧牲台灣人健康，藉此討好美、日2國，但像林右昌過去就勇敢表態反對核食，喊話民進黨需要更多林右昌。