台灣高鐵（2633）為鼓勵大學生搭高鐵返校，宣布12日（六）至18日（五）期間，除原本已提供的14班次「大學生開學返校5折優惠列車」，再加碼提供14班次，總計28班次「大學生開學返校5折優惠列車」，並於9日（三）凌晨零時起開放再加碼優惠車次訂位購票。

台灣高鐵提醒，加碼14班優惠列車原本即適用大學生75折或88折優惠，並已開放購票。大學生旅客若已購買該14班次列車的車票，且已完成訂位/付款但尚未取票者，可透過高鐵網路訂票系統或「T Express行動購票」App辦理變更；已完成取票者亦可於發車前30分鐘至車站售票窗口辦理退還車票優惠價差。

同時，持用大學生車票乘車時務必攜帶本人有效學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於進站前先行下載備查），以免影響優惠權益，相關規定請參考優惠網頁。

台灣高鐵公司依據中央流行疫情指揮中心與交通部防疫指引，目前車廂內禁止飲食並同步暫停各項推車商品販售服務，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩。

此外，高鐵各車站內的付費區及非付費區，仍維持開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，呼籲旅客注意並遵守規定。