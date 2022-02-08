港股8日開低走低，截至午盤，跌逾300點。恒生指數8日早盤開報24548點，跌31點，其後跌幅逐步擴大，恒生指數半日跌377點，報24202點，跌幅為1.54％，成交額為725億港元。

國企指數半日跌1.55％，恒生科技指數跌超2％。

香港經濟日報報導，遭美國商務部列入「未經核實」實體清單的藥明生物中途停牌，停牌前報62.25港元，跌22.8％，成交額為58億港元。

醫藥外包概念股領跌，藥明系股價大跌，藥明康德跌超15％。美團跌4％，阿里巴巴跌逾3％。

美股上演大怒神 台股早盤大跌逾200點
滬指半日跌0.9％ 創業板跌破4％
#跌逾 #半日 #醫藥 #領跌 #恒生指數