港股半日跌逾300點 醫藥概念股領跌 13:262022/02/08 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股8日開低走低，截至午盤，跌逾300點。恒生指數8日早盤開報24548點，跌31點，其後跌幅逐步擴大，恒生指數半日跌377點，報24202點，跌幅為1.54％，成交額為725億港元。 國企指數半日跌1.55％，恒生科技指數跌超2％。 香港經濟日報報導，遭美國商務部列入「未經核實」實體清單的藥明生物中途停牌，停牌前報62.25港元，跌22.8％，成交額為58億港元。 醫藥外包概念股領跌，藥明系股價大跌，藥明康德跌超15％。美團跌4％，阿里巴巴跌逾3％。 美股上演大怒神 台股早盤大跌逾200點 滬指半日跌0.9％ 創業板跌破4％ #跌逾 #半日 #醫藥 #領跌 #恒生指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指開盤跌31點 遭美列黑名單藥明生物大跌15％ 10:392022/02/08 財經 《港股》恒大不振 港股續弱 10:512022/01/28 財經 小米破發 一年市值蒸發5,000億港元 04:102022/01/28 全球財經 恒生指數收跌1％ 比亞迪重挫9％ 17:112022/01/28 財經 《港股》科技股重挫、美股期貨下跌 恆指開高走低 11:252022/02/07 財經 補漲效應 陸股7日早盤上漲近2％ 12:212022/02/07 財經 陸港股牛年封關前夕重挫 港股早盤跌逾2％ 12:502022/01/27 財經 港股跌530點後跌幅收窄 京東跌3.3％ 10:412022/01/25 財經 《港股》科網族群拖累 恆生大跌逾2％ 10:512022/01/27 財經 滬指早盤跌0.8％ 深指、創業板挫逾1％ 12:092022/01/21 財經 《港股》美股下挫＋本地疫情擴大 恆指跌逾1％ 11:082022/01/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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