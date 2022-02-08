國民黨團書記長吳瓊華（中）指出，反核食進口是人民公投通過的結果，健康不能用來作為交換，黨團議員予以強烈譴責。（陳世宗攝）

中市議會國民黨團譴責政府獨裁 抨擊中央犧牲人民健康、換取不知未來？

2018年有779萬人投下公投禁止核災地區食品進口，這個投票結果絕對不是片面被推翻。台中市議會國民黨團8日舉行記者會，強烈譴責中央違背民主程序假借貿易談判需要，片面以行政命令踐踏禁止開放核災地區食品進口的公投；要求中央應比照服貿協議至少舉辦300場以上說明會，充分向民眾溝通才能進行討論解禁期程與配套。

國民黨團書記長吳瓊華指出，反核食進口是人民公投通過的結果，行政院今天開一場記者會就準備用行政命令，為進口福島五縣市核食做開放解禁，這是違背民主程序的行徑，健康不能用來作為交換，黨團議員予以強烈譴責。

副議長顏莉敏說，「食安沒有退讓空間，人民健康永遠是優先考量。」市議會全體議員為守護市民健康，也在「台中市食品安全衛生管理自治條例」明定台中市不得販賣遭受輻射汙染的食品、要求日本食品都要以中文標示產地以及不得販售福島等五縣的食品，國民黨團將持續堅守捍衛民眾食安。

執行長黃健豪說，民主沒有退讓空間，依照民主程序，日方政府應先向我國政府提出充分證據，證明福島五縣市所有的食品生產都安全無虞；政府應比照當年服貿政策或反萊豬進口公投的溝通態度，在各縣市至少舉辦300場以上的說明會，充分向民眾溝通，國民黨團強烈反對獨裁反民主的作為。

市議員黃馨慧說，公部門要用很龐大的人力與物力才能進行檢測，這恐怕只是核食政策的遮羞布，光靠出口國的標示與邊境抽驗，無法保證沒有漏網之魚，政府應該要讓人民有充分知的權利。楊正中說，蔡英文政府犧牲人民健康、換取未知的未來，呼籲盧秀燕市長拿出魄力，訂定更嚴格的食品安全標準。

朱暖英、陳政顯、李中、陳文政等議員抨擊說，中央政府跳過應有的溝通程序，直接把議題導向檢驗標準等開放進口執行面細節，這是把日本的利益至於國人健康與民主之上，開放核災地區食品進口和加入自由貿易協定間根本沒有強關聯，民進黨政府是在自我閹割，蔡政府不應進口輻食、禍害台灣人！