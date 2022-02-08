進軍晶圓代工 迎戰台積電 英特爾推出生態系聯盟

英特爾晶圓代工服務（IFS）今日宣布推出加速器，成為一個全方位的生態系聯盟，協助晶圓代工客戶將他們的發想概念實作至矽晶產品。透過橫跨電子設計自動化（EDA）、智慧財產（IP）和設計服務等一系列業界領先公司的深度合作，IFS加速器利用業界中最佳功能，協助推升客戶在英特爾晶圓代工製造平台上的創新。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）指出，充滿生機的半導體設計生態系，對於晶圓代工的成功相當重要。英特爾很高興偕同業界領先企業共同推出此生態系聯盟計畫，其將在英特爾加速推動晶圓代工服務的過程中扮演關鍵性角色。

IFS加速器為客戶提供一整套完善的工具，專為英特爾領先的技術和製造最佳化，提供強大且經驗證的EDA解決方案。

英特爾表示，IFS於2021年9月開始推行加速器的初步階段，為汽車晶片設計人員同時提供客製化和業界標準智財，協助其轉換至更為先進的製程技術。藉由今日全面推出的IFS加速器（包含17個初創合作夥伴公司），並獲得來自電子設計自動化和設計服務供應商的全面支援，以及一系列合作夥伴的廣泛IP資料庫，更強化鞏固此生態系聯盟。

英特爾晶圓代工服務總裁Randhir Thakur 表示：「晶圓代工客戶需要接觸到設計服務、IP與工具以及相關流程，以便在不同的階段實現他們的產品。以加速客戶創新作為目標，IFS加速器生態系聯盟計畫匯集了最聰明的頭腦和最為廣泛的能力，提供與英特爾製程和封裝技術無縫接軌的介面。我們正進入一個技術開放的全新時代，英特爾全心全意地擁抱在開放和合作環境中創新的理念。」