鄰居情侶深夜狂啪聲音超大 她見枕邊人睡死打呼崩潰毆打（取自臉書「爆料公社公開版」）

年初三傳統習俗上不能行房，年初四就有人忍不住了！1名網友本月4日深夜聽見從鄰居傳來的女子呻吟，疑似就是叫床聲，聲音相當淒厲且大聲，影片曝光後其他網友卻關注另1笑點，就是原PO丈夫在一旁的打呼聲和原PO出手打丈夫的拍掌聲「啪」，留言笑說「一個夜晚兩樣情，一邊哀叫聲，一邊打呼聲」、「拍掌聲比叫聲好笑」。

1名網友在臉書「爆料公社公開版」發表1則影片，影片是他抱怨附近鄰居半夜時仍大聲喊出「叫床聲」，音量之大吵得附近民眾無法入睡，他事後將影片PO上網笑說「叫聲沒在停的，初三不能滾床，初四一次補回來」；影片中不時傳來女子較為淒厲的呻吟聲，而原PO丈夫打呼聲也在其中，原PO最後為了降低打呼聲，還出手拍打丈夫。

網友深夜聽見從鄰居傳來的女子叫床聲，影片曝光後其他網友卻關注另1笑點，就是原PO丈夫在一旁的打呼聲和原PO出手打丈夫的拍掌聲「啪」。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

其他網友則留言「聽起來被弄的不是很舒服」、「一個夜晚兩樣情，一邊哀叫聲，一邊打呼聲」、「確定不是家暴嗎唉太慘」、「不能羨慕別人就po文，還打旁邊的人出氣」、「聲音真難聽，拍攝者不叫救護車嗎，說不定初四了」、「聽起來不是愛愛，比較像是腳底按摩」、「那個啪我會笑死」。

據悉，若鄰居用高分貝噪音擾鄰，住戶可以報警處理，若是警方到場時還有聲響，就能依《社會秩序維護法》開罰，但若警方到場聲音消失，民眾就須則自行錄影蒐證，還需有分貝機顯示的數字、時間與日期佐證，若身心受到影響，也可以就開醫師證明，以利日後求償。