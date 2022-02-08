新竹縣一年一度的「2022竹北燈會」，11日到20日為期10天，在水圳森林公園展出，本次竹北燈會主題為「動物派對」，結合可愛動物燈區，以光雕、光環境的方式展出。

進入燈區可看見氣派「動物城堡」、閃亮「烏魚之星」作為各區入口迎賓門，成為打卡拍照新亮點。以「動物派對」為主題的動物花燈營造魔幻的光影藝術，以生肖虎作為「虎躍竹北」主燈，結合幾何造型及光雕秀，營造虎耀竹北、虎虎生風的氣勢。

「動物派對燈區」與主燈相互輝映，營造出歡樂動感的光影藝術。「森林守護燈區」以鹿營造出森林守護神意象，輝映「島上派對燈區」Q版鱷魚，結合「青蛙Do Re Mi」、「爽爽龜」造型燈豐富整個水圳公園。

「希望蕨起燈區」、「保育類動物燈區」傳達生命多樣及動物保育的教育訊息。利用公園森林環境的造景，結合公園水池、島嶼地景，創造出耳目一新的視覺感受。

2022竹北燈會並結合假日草地音樂會，12日下午3時邀請提琴王子-廖柏雅、音樂才女-米利亞、金曲樂團-青虫aoi、獨立樂團-Control T演出，讓民眾在現場隨著吉他音樂、輕亮歌聲，感受在水圳森林公園中的愜意氛圍。

為增添活動熱鬧氣氛，規畫假日DIY課程，12日、13日、19日、20日下午3時共4場，聘請專業客家米食老師教學，製作客家柑橘包、造型五色豬籠粄，每場限量50名。

竹北市公所製作特製版手提花燈「神奇虎」、虎頭帽「虎星高照」2款花燈，在活動期間定點於水圳公園限量發放。