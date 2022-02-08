張峻榕強調父親一生清廉，自己承包標案也依法取得辦理。（袁庭堯攝）

高雄市前市議員張省吾的兒子張峻榕準備參與民進黨高雄市議員初選，有網路媒體撰文指張醒吾曾因「一清專案」入獄還涉及議長賄選案，張峻榕8日赴高雄地檢署按鈴控告加重誹謗，要捍衛父親清白。

菱傳媒今年1月28日一篇名為「青菱專欄／林佳龍的「第五個不同意」還算數嗎？」專題報導內寫到，張省吾從鹽埕區黑幫起家，1980年曾介入黑幫紛爭遭埋伏槍擊，在警方實施「一清專案」後，張省吾和同為幫眾的高雄市議會前副議長蔡松雄入獄。出獄後當選高雄市議員，又涉入高雄市議會議長朱安雄的賄選案。

該文另指張峻榕擔任負責人的「京韋土木包工業」兩年間就取得農田水利署將近900萬的工程標案，「實力」可見一斑。

張峻榕澄清，父親一生清廉並沒有因任何犯罪入獄，朱安雄賄選案也已判決定讞，起訴書通篇未見父親名諱。他從粗工做起，累積房屋翻修及修繕經驗後才成立工程行投標。得標的標案都是依據行政院公共工程委員會政府公共工程採購網之公開招標所取得，一切依法令與程序辦理，絕非以特殊關係或禮遇而拿到。

張峻榕強調，父親一生清白，問政貢獻無數，痛批不實的報導應立即停止，不應該被作為抹黑的武器，才特地帶著兩名律師到高雄地檢署按鈴控告。