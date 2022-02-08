知名證券公司前董事長，因發現繼母4年前世後，她生前存放在保險箱的1顆9克拉鑽戒，以及金條、珠寶不翼而飛，懷疑與繼母生前負責處理投資事宜的黃姓女子有關，控告黃竊盜，但台北地檢署不起訴黃，案經高檢署發回偵查，北檢因無法確認保險箱內物品，8日再度不起訴黃女。

不過，黃女先前已因涉嫌盜賣這名前董座繼母的股票、盜領存款案件遭北檢起訴，案件正由台北地院審理中。

據了解，這名前證券董座的繼母家族早年在大陸是豪門，2010年間繼母收養董座當繼子，繼母2018年過世後，董座處理她身後財產時發現，繼母生前的諸多財產去向不明，懷疑是繼母生前為她處理投資事務的黃女所為。

北檢先前查出，黃女涉嫌在繼母死亡翌日，陸續偽造提款單盜領繼母銀行存款，扣除100萬元喪葬費用，侵吞378萬元，另在2021年初，將繼母從2002年起委託購買的中華電信共405張股票都賣光變現，依侵占、詐欺、偽造文書等罪起訴，案由台北地院審理中。

但前董座認為，黃女除盜領繼母的存款、盜賣股票外，繼母生前常戴的9克拉鑽戒、還有其他珠寶首飾、金條也不見了，懷疑被黃女偷走，因此向北檢控告黃女以其名義幫繼母租借銀行保險箱，讓繼母存放財物，趁機偷走繼母的珠寶金條，涉嫌竊盜。

北檢傳喚當年照顧繼母的印傭及司機作證，查不出當時保險箱鑰匙到底由誰保管，誰陪繼母開保險箱，由於無法確認黃女從保險箱拿走珠寶，及保險箱內財物，去年將黃女不起訴。

該名前董座不服，提起再議，高檢發回北檢續查，北檢第二度偵查時，傳喚與繼母熟識的珠寶店老闆作證，老闆證稱，過去就聽繼母說，曾拿18條金條分送給親人，檢察官因無法確認保險箱內有何財物，仍以罪嫌不足，二度不起訴黃女。