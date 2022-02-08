貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)因去年業績亮眼，預期今年可望高配息，加上農曆年前股價處於低檔，昨天連袂漲停，今天早盤亦持續走高，萬海盤中股價一度亮燈漲停，不過市場對貨櫃三雄前景看法分歧，外資逢反彈減碼長榮與萬海，3家公司股價衝高後亦同步拉回。

貨櫃三雄2021年營收及獲利可望均創下新高，以長榮2020年獲利配息率約50%，2021年獲利配息率有望維持，陽明、萬海配息政策亦可望跟進，市場預期，若2021年獲利的配息率50%估算，推估貨櫃三雄配出的股利總額可望衝逾2000億元大關。

再者，根據Sea Intelligence最新資料顯示，2021年12月，全球貨櫃船舶準班率僅32.05%，低於去年均值35.8%，亦跌破前波低點2021年8月旺季的33.45%，顯示全球塞港問題並未能因淡季而獲得改善，若季節性再度轉旺，塞港問題將更為嚴重，有利於貨櫃三雄今年營運。

不過，儘管全球塞港問題未解決，市場對貨櫃三雄看法卻是多空分歧，隨著各國逐漸朝向與新冠肺炎病毒共存，部分法人認為，塞港問題終會逐步解決，且去年大漲航運類股是當沖客最愛，即使股價大幅修正，上檔層層套牢賣壓，籌碼必須更長時間沈澱消化，加上雖然以去年獲利來看，貨櫃三雄本益比相當低，但股價本益比是看未來成長性，現在低本益比是景氣循環股的特性，反應貨櫃三雄營運高峰可能已經過去，未來營運前景仍待觀察。