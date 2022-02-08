大陸觀察者網8日報導，泰國採購中國潛艇計畫因經濟下滑擱置後，泰國媒體稱，中國方面願意向泰國方面提供兩艘039型潛艇，但泰媒尚不清楚這筆交易是贈送還是低價提供。

觀察者網引述泰國《國民報》（Nation Thailand）網站6日報導，泰國皇家海軍5日表示，據報導，在與副總理普拉維領導的工作小組進行討論後，中國方面提出向泰國提供兩艘「宋」級潛艇，「宋」級潛艇是北約方面對我039型常規動力潛艇制定的北約代號。

039型潛艇是中國90年代開發的一款常規動力潛艇，用於取代035型常規動力潛艇，039型首艇於1999年6月服役，後續服役的則是039G型。該型艇具有靜音技術強，能發射潛射導彈等優點。由於外軍長期搞不清楚中國潛艇代號，因此將039和039G型潛艇稱作「宋」級，將039A、039C等後續型號稱作「元」級。

泰國長期採購中國武器，但在採購中國潛艇上「一波三折」。2016年7月，泰國副總理、國防部長巴逸上將宣布敲定從中國以10億美元購買3艘S26T型（泰國媒體稱之為「元」級）潛艇。第一艘潛艇的餘款將在7年內結清。其餘兩艘的款項計畫在11年內全部交付。2018年9月4日，泰國海軍S26T潛艇項目在武船集團武昌總部開工。

去年，泰國海軍宣布採購剩餘兩艘S-26T，這筆潛艇軍購案將成為泰國海軍的最大項目。然而，這一計畫遭到了廣泛的抨擊，批評者指出，泰國沒有面臨海上威脅，而且泰國灣的淺水區不適合潛艇活動。

由於新冠疫情帶來的經濟下滑，泰國海軍的兩艘S26T潛艇的採購案被迫擱置。此前，據泰國《曼谷郵報》今年1月初報導，由於經濟受到新冠疫情的嚴重影響，泰國海軍將在2023財年放棄為後續兩艘S26T型潛艇採購專案申請資金。

《國民報》稱，目前還不清楚這兩艘039型潛艇是捐贈的，還是以特殊價格出售的。一位前泰國海軍消息人士表示：「中國最近向緬甸軍方提供了兩艘『明』（035）級潛艇，所以這可能是一個免費的提議。然而，我們需要檢查其他情況，比如是否需要支付維修和進口成本。」

一家與潛艇相關的網站表示：「在泰國海軍等待新潛艇交付期間，這些潛艇可以用來訓練軍校學員。此外泰國海軍將在未來兩到三年節省100多億泰銖。」

中國有出售老舊潛艇和護衛艦的傳統，孟加拉海軍2016年在中國大連遼南造船廠接收了兩艘改進過的035型潛艇。全年12月，在緬甸海軍成立74周年之際，緬甸也接收了一艘035B型潛艇。