行政院解禁日本福島核災食品，國民黨立委李貴敏痛批，食安是可以交換的嗎？為什麼只要對上日本就自我矮化？為什麼人民健康一再成為民進黨交換的籌碼？民進黨要開放的東西，好像總是會開放，無論萊豬還是核食，面對心中無民意的執政黨與行政團隊，台灣人民真的只能認命吞下去嗎？

李貴敏表示，不過是過了個年假，就迫不及待強行開放，絲毫無視民眾的疑慮與反彈，立即放行核食，也為民進黨政府淪為民選獨裁政權下了最好的註腳。現在無論開放核食、萊豬或高端，凡事量身定做，一切雙標，一切聽黨的、跟著黨走，視民意於無物，囂張跋扈莫此為甚。

李貴敏說，反核食明明是經過779萬票民意通過的重大宣示，民進黨把公投關到鳥籠裡，封殺了公投綁大選，就可以在無視民意、未與人民溝通情況下霸王硬上弓，突然開放福島核食嗎？

李貴敏質疑，民進黨政府在過半立委護航下，準備進萊豬、準備進核食，準備用食安換外交、換國際地位。但請問說好的CPTPP在哪裡？台灣何時能加入？別想用障眼法蒙蔽良善的民眾。

李貴敏批評，核食被民進黨改名福食，但改名不能改運，吃到肚子裡還是同樣的東西；唯一有差的，就是用大內宣來洗民眾的腦，擺脫負面標籤，混淆民眾的認知。曾有人說，不會有人笨到拿自己的健康、生命開玩笑；顯然，民進黨政府的道德無底線，已經刷新了我們的認知。