史上最新法拍車將現身！台中分署2月15日將拍賣1輛賓士車，僅購入半年、里程2331公里。（行政執行署台中分署提供／陳淑芬台中傳真）

法務部行政執行署台中分署受囑託將在2月15日進行偵查中案件拍賣，史上最新法拍車將現身！台中分署8日表示，此次拍賣最受矚目的是1輛賓士車，詐團主嫌車主僅購半年、里程2331公里，即因案遭查扣法拍，幾乎是全新車輛，買到賺到；另有2015年份BMW車1輛，民眾只要繳交30萬元保證金，即可參加2車現場公開喊價。

台中分署指出，賓士車、BMW轎式同為王姓詐騙集團首腦所有，塞輛BENS AMG GLC43賓士車登記在王妻名下，購買不到半年即因詐騙案遭查獲而被刑事警察局中部犯罪打擊中心查扣。

該輛2021年份BENS AMG GLC43賓士車，為2021CC，里程只有短短的2331公里，估算至今年1月6日止，並無動產擔保債權及欠繳牌照稅，但仍積欠燃料使用費7200元，另鑑定費2000元。

2015年份BMW轎式428I GRAN COUPE、為1997CC，里程為11萬8836公里，估算至今年1月6日止，仍有動產擔保債權67萬2088元、積欠燃料使用費6180元、罰鍰1500元，未積欠使用牌照稅，另鑑定費為2000元。

台中分署表示，2台車輛競標時需先提出30萬元保證金，才能現場公開喊價方式競買，並提醒應買人注意該車變價的價格並未包括該動產抵押債權金額，拍定人須於變價拍定當日向動產抵押債權人為清償。

此外，另有HERMES愛馬仕皮帶1條、BALENCIAGA POOL SLIDE BB巴黎世家拖鞋1雙等精品，將在2月15日上午10時起於台中分署中庭廣場（中市西區建國北路二段100巷16號）公開喊價，歡迎民眾到場競買。