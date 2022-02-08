新北一家四口染疫 確診女在北巿信義區會計事務所上班 13:302022/02/08 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今證實板橋出現一家四口確診。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今天爆出板橋區一家四口確診，其中20多歲大女兒，被篩檢出陽性、CT值20，連帶她的爸媽與小妹也查出感染，而確診的小妹則在台北市信義區某會計師事務所上班。北市衛生局專委歐佳齡證實，大約中午左右才接到新北的通知，目前仍在疫調和匡列中，確定後也會派員到場清消。 據了解，一家四口確診的小女兒在台北市信義區的會計師事務所上班，消息傳出讓該公司相當震驚，要求全部員工即刻下班並展開辦公室大消毒。 北市信義區爆足跡 會計事務所員工確診 初五起連進公司3天 豐富學子寒假生活 新北辦6場異國線上體驗營 #會計師事務所 #北市衛生局 #證實 #新北 #一家四口確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北群眾募資異業合作計畫 月中登場 04:102022/02/07 地方新聞 許維恩證實「13萬的馬桶」 加碼曬坐馬桶時尚照網看傻 11:552022/02/07 娛樂 北市證實確診＋2 皆為境外舊案改判本土個案 13:502022/02/07 生活 衛生紙最快2月底漲價 搶優惠還來得及！量販店證實了 14:112022/02/07 財經 新北11隻毛寶貝年前找到家 飼主曬春節溫馨合照 11:042022/02/07 寶島 「新北金虎爺」3款小提燈可愛亮相 這天起開始發送限量12萬份 12:012022/02/07 生活 東部海域發生規模5.5地震 新北未傳災情 19:272022/02/07 生活 高中師生吃團膳腹瀉業者免罰 北市衛生局將上訴 18:032022/02/07 生活 慰勞新北清潔隊員 侯友宜：端午、中秋出勤加發工資並補休 12:542022/02/08 生活 新北開春就博會「虎哩有頭路」 50廠商釋出2872個職缺 10:382022/02/08 生活 新北5歲童確診家住三重 Ct值曝光 遭北市幼兒園教師傳染 14:412022/02/07 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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