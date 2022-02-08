新北市今天爆出板橋區一家四口確診，其中20多歲大女兒，被篩檢出陽性、CT值20，連帶她的爸媽與小妹也查出感染，而確診的小妹則在台北市信義區某會計師事務所上班。北市衛生局專委歐佳齡證實，大約中午左右才接到新北的通知，目前仍在疫調和匡列中，確定後也會派員到場清消。

據了解，一家四口確診的小女兒在台北市信義區的會計師事務所上班，消息傳出讓該公司相當震驚，要求全部員工即刻下班並展開辦公室大消毒。