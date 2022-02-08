CRIF中華徵信所8日公布最新的研究，指出近五年來，國內上市公司（不含KY股）營收成長率前10大類股，以半導體類股營收成長率達103.24％，表現最為強勁。

同時，在整體28大類股中，CRIF中徵信所統計，連續五個年度營收成長的上市類股，只剩下四大類股，分別是半導體類股、資訊服務類股、電子零組件類股及電腦週邊設備類股，全都屬於電子科技相關類股；其中，半導體類股不僅連續5年營收成長，並在2018、2020年及2021年三個年度營收成長率都超過20％。

此外，半導體類股5年來，平均每年營收成長16.13％，5年營收總額由2兆元成長到超過4兆元，營收總額成翻了1倍，不愧台灣最強產業。

近五年的時間點，CRIF中華徵信所設定為2017年美中貿易戰開始前，延伸至2021年後疫情經濟反彈。

CRIF中華徵信所指出，國內上市公司（不含KY股）28大類股合併營收成長率，其中五年營收成長率前10大類股，又以半導體類股營收成長率達103.24％表現最為強勁。航運類股則靠著2021年全球貿易復甦及塞港的特殊情況，以5年營收成長率81.74％居次。

觀光類股，應是近年來最慘的行業，5年期間先後受陸客禁來台及連續兩年的COVID-19疫情影響營收總額呈現41.05％的衰退，國內上市公司其他27大類股營收總額均為正成長。